Droga | 52enne arrestato dai Falchi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La Polizia di Stato, nel corso dei consueti servizi finalizzati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in città, ha raccolto elementi idonei ad ipotizzare che untarantino, avesse intrapreso l’illecita attività di vendita di sostanze stupefacenti presso la sua abitazione. Idella Squadra Mobile, dopo diversi appostamenti,hanno notato un notevole flusso di giovani che entravano nello stabile attenzionato e ne uscivano poco dopo, allontanandosi frettolosamente. I poliziotti hanno notato il modus operandi del soggetto il quale, costantemente affacciato al balcone di casa in attesa del presunto acquirente, rientrava dentro la sua abitazione il tempo necessario per espletare la presunta attività di vendita, tornando ad affacciarsi contestualmente all’uscita dell’ “ospite” dal palazzo. Gli investigatori hanno deciso, ...