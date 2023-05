Succession 4×10 | la recensione del gran finale della serie HBO

(Di lunedì 29 maggio 2023) La4, 2023. Creata da: Jesse Armstrong. Cast: Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Matthew Mcfadyen, Nicholas Braun, Alexander Skarsgard. Genere: Drammatico. Durata: 10 episodi/60 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su Sky Atlantic. Trama: Prima dell’ultima riunione del consiglio d’amministrazione sull’affare Waystar-Gojo, Kendall e Shiv cercano di sostenere i loro interessi opposti e di capire dove si sia rifugiato il fratello Roman, fisicamente ed emotivamente ferito dopo una zuffa. Era nell’aria. Lo era sin da tempo nell’aria il tradimento a corte, del resto lacreata da Jesse Armstrong nel 2018 per l’emittente televisiva HBO ci aveva già abituato a saper voltare le spalle al sangue del nostro sangue per tornaconto personale, pur di accaparrarsi a tutti i costi una fetta di ...

- Pubblicità -, Roman Roy: "Noi non siamo niente. Queste sono solo putt**ate" La famiglia, la vita ruota intorno a questo nucleo composto da legami di sangue. La famiglia, fonte di conflitto e di ......La somiglianza è spaventosa Di Marina Londei - 26 Maggio 2023...è spaventosa Di Marina Londei - 26 Maggio 2023è ... L'imprenditore ha avutomogli: Patricia Brooker, scomparsa nel 2000;...Pioggia di candidature anche per Hacks e, entrambe ... Via libera invece per Curb Your Enthusiasm (nomination) e The ... Dopesick (14 nomination), Pam & Tommy (nomination) e Moon Knight ...