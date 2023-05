Lazio | Sarri | ‘Mercato? Se si dà retta a me | assalto a De Bruyne e si spende un miliardo’ | Mercato

(Di domenica 28 maggio 2023) 2023-05-28 20:58:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calcio.com: Il tecnico dellaMaurizioha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Cremonese: “L’aspetto più importante è che arrivino i giocatori forti. Il modo di giocare te lo danno i giocatori d’attacco: noi abbiamo calciatori che strappano e attaccano la profondità. Stiamo però diventando una squadra che riesce a trovare spazi anche quando riesce a palleggiare a lungo. Servono anche giocatori determinanti, che sono soprattutto gli attaccanti. Potremmo arrivare a fine stagione con loro con più lucidità”. AMBIZIONI – “Io sono venuto qui non per soldi, perché i soldi che prendo qui non li avrei accettati da nessuna parte. Qui però sapevo di poter fare calcio in maniera pura, mentre negli ultimi due anni ...

Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Cremonese Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la ...ROMA - Lavince 3 - 2 all'ultimo contro la Cremonese, ecco altri punti per riprendersi il secondo posto. Un pomeriggio da infinite emozioni per Radu , gli eroi del 26 maggio e anche per, andato ......gol decisivo dellaarriva all'89': corner di Luis Alberto, Sarr sbaglia l'uscita, Vasquez respinge, Milinkovic - Savic spinge il pallone in porta. Al 95' c'è ancora tempo per un rosso a...

Lazio, Sarri: "Non siamo ancora adulti, obiettivo secondo posto" - Sportmediaset Sport Mediaset

[themoneytizer id=”99064-6] Intervenuto nel post partita di Lazio-Cremonese, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato così il risultato per 3-2 ottenuto in casa. Queste le sue parole ai ...La Lazio saluta i propri tifosi battendo la Cremonese all'Olimpico, conquistando tre punti importantissimi in una giornata da mille emozioni. Per commentare la prestazione dei biancocelesti, ...