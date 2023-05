Lazio | Milinkovic-Savic | “Futuro? Ho un altro anno e si parla alla fine”

ROMA " La Cremonese non riesce a rovinare la festa dellache vince per 3 - 2 con il gol di Hysaj e la doppietta di- Savic ipotecando così l'accesso alla Supercoppa Italiana del prossimo anno. Bastano 4 minuti per il vantaggio biancoceleste.Al 37 laraddoppia conSavic che sfrutta un cross di Pedro dalla destra, e anticipando Bianchetti con un tocco morbido col destro poi batte ancora Sarr. La Cremonese non si arrende e ...... ma non può nulla al 37' quando- Savic anticipa tutti sul primo palo e trova la rete ... Lasembra paralizzata e al 58' arriva il 2 - 2 grigiorosso: Lazzari smorza un cross verso la ...

Nella conferenza post gara di Lazio-Cremonese, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza. Tra i tanti temi trattati, il tecnico si è soffermato anche sul futuro di Milinkovic. Queste ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...