“Il Sinodo non è un parlamento per reclamare diritti | lo Spirito Santo indica la strada”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 28 maggio 2023) Città del Vaticano – “Ilin corso è, e dev’essere, un cammino secondo lo: non unpere bisogni secondo l’agenda del mondo, non l’occasione per andare dove porta il vento, ma l’opportunità per essere docili al soffio dello. Perché, nel mare della storia, la Chiesa naviga solo con Lui”. Nel giorno di Pentecoste, in una basilica di San Pietro addobbata a festa e gremita di fedeli, Papa Francesco ricorda chi è che traccia la via da seguire nel cammino della Chiesa, oggi chiamata a rispondere con prontezza alle sfide della società. All’altare, ad accompagnare il Pontefice, c’è il cardinal João Braz de Aviz, Prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Bergoglio, come sta accadendo oramai da ...