Cristiana Calone | la verità su Massimo Ranieri | “Quando sono nata mio padre non c’era”

(Di giovedì 25 maggio 2023)ha rilasciato tra le pagine del settimanale Chi alcune dichiarazioni in merito al rapporto con, rivelando di averlo perdonato nonostante sia stato un genitore assente: “mionon, non poteva mancarmi qualcosa che non ho mai vissuto. Poi,cresciuta, avrei desiderato avere anche un papà”, ha spiegato la figlia, oggi 52enne. Giovanni, in arte, ha dato alla luce la primogenita nel 1970 con la fidanzata Franca Sebastiani. All’epoca, come raccontava a Domenica Live, l’artista stava tagliando i primi traguardi nel mondo della musica italiana: Ero famoso e avevo 19 ...

Massimo Ranieri, la figlia(riconosciuta a 24 anni): 'Avrei voluto un padre, dei soldi non mi è mai importato' Gianni Morandi: 'Chi si ferma è perduto, il plaid può aspettare. ...Ad una manciata di ore dalla messa in onda del programma in prima serata Tutti i sogni ancora in volo , la figlia di Massimo Ranieri ,ha avuto l'occasione di raccontare in un'intervista esclusiva a Chi la sua vita da bambina senza padre, visto che il genitore l'avrebbe riconosciuta solo in un secondo momento. ...Oggi il loro rapporto e sereno e d'intesa ma non sono mancati i dolori nella vita di. La perdita della madre, avvenuta nel 2015, è stata un evento drammatico , superato con grande ...

Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri: "Dei soldi non mi importa. Quando è morta mia mamma ero da sola" Today.it

Massimo Ranieri è costretto a rinviare le date del suo spettacolo ad ottobre per gli appuntamenti di Grosseto e Perugia.Segui Tag24 anche sui social Chi è Cristiana Calone Nata il 6 luglio 1971, Cristiana Calone è la figlia del cantautore Massimo Ranieri e della scrittrice e cantante Franca Sebastiani, deceduta nel ...