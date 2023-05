Napoli | visite gratuite con ‘La ricerca del benessere’ dell’Università Federico II

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRinsaldare la sinergia tra cultura, scienza, istituzioni e collettività rilanciando il valore sociale e l’importanza della prevenzione attraverso consulti, screening econ esperti di ben 16 diverse discipline cliniche e diagnostiche. E’ lo scopo dell’iniziativa ‘Ladel, evento interdipartimentale di Terza Missione, promossa dalla Scuola di Medicina e chirurgiaII, presieduta da Maria Triassi, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera universitariaII, diretta da Giuseppe Longo. L’appuntamento è per il 20 e 21 maggio. L’evento, realizzato nell’ambito del programma di iniziative per celebrare gli 800 anni dalla fondazione dell’Ateneo federiciano, si sviluppa su una duplice ...