Tunisia | Ghribi “Non è un problema | ma un' opportunità straordinaria”

(Di martedì 18 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Lanon è un, ma un'se con questo grande Paese l'Italia e l'Unione Europea sapranno intraprendere un rapporto di cooperazione olistica. Non c'è solo l'immigrazione, c'è la cultura, lo sviluppo rurale, l'energia, le infrastrutture, l'agricoltura. C'è il Mare Mediterraneo che è un mare che unisce invece di dividere. Così come c'è il dialogo interreligioso che assicura pace, sicurezza, stabilità e prosperità. E' stato anche questo il senso della cena Iftar che ho voluto organizzare a Roma alla presenza dell'Imam di Palermo, di quello di Roma e di Monsignor Vincenzo Paglia. Occorre impegnarsi e credere. Questo è il segreto della cooperazione dell'Italia e dell'Unione Europea con la. Per quanto mi riguarda io ci credo”. Lo ha detto ...

Con l'obiettio di far conoscere la cultura e i talenti della, terra natale di Kamel, nel corso della serata hanno sfilato le creazioni del giovane fashion designer tunisino Ali Karoui, ...A fare gli onori di casa Kamel, finanziere e filantropo, presidente di GKSD Investment ... come Nabil Ammar, ministro degli Esteri della, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per ...A fare gli onori di casa, Kamel, finanziere e filantropo, Presidente di GKSD Investment ... Lo scopo e' stato quello di far conoscere la cultura della, un Paese provato dallemergenza ...

Roma, 14 apr. (askanews) – Alla presenza del Monsignor Vincenzo Paglia, Arcivescovo di Roma, di Nader Akkad, Imam della Moschea di Roma e di Badri Khalfallah, Imam della Moschea di Palermo, si è tenut ...ROMA (ITALPRESS) – A Palazzo Brancaccio, ultima dimora del Patriziato Romano, costruito nel 1880 nel cuore della Città Eterna, si è tenuta la ...