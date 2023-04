Sinner-Medvedev orario e tv, quando inizia la Finale ATP Miami 2023: programma e streaming (Di domenica 2 aprile 2023) Jannik Sinner si è qualificato per la Finale del Masters1000 di Miami superando lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.1 del mondo, al termine di un match epico e durato oltre 3 ore con il punteggio di 6-7 (4), 6-4, 6-2, ottenendo complessivamente 17 punti in più rispetto all’ormai storico rivale (117 a 110). L’altoatesino dunque si giocherà il trofeo in Florida come era già accaduto nel 2021, quando perse con il polacco Hubert Hurcakz. LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Medvedev DALLE 19.00 Nell’atto conclusivo l’italiano se la vedrà con il russo Daniil Medvedev, che sin qui si è aggiudicato tutti e cinque i precedenti disputati, tra cui l’ultimo nella Finale dell’ATP 500 di Rotterdam. Come si suol dire: c’è sempre una prima volta…Per Sinner l’ostacolo ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Janniksi è qualificato per ladel Masters1000 disuperando lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.1 del mondo, al termine di un match epico e durato oltre 3 ore con il punteggio di 6-7 (4), 6-4, 6-2, ottenendo complessivamente 17 punti in più rispetto all’ormai storico rivale (117 a 110). L’altoatesino dunque si giocherà il trofeo in Florida come era già accaduto nel 2021,perse con il polacco Hubert Hurcakz. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 19.00 Nell’atto conclusivo l’italiano se la vedrà con il russo Daniil, che sin qui si è aggiudicato tutti e cinque i precedenti disputati, tra cui l’ultimo nelladell’ATP 500 di Rotterdam. Come si suol dire: c’è sempre una prima volta…Perl’ostacolo ...

