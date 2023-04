Napoli-Milan oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 2 aprile 2023) Senza Osimhen ma comunque senza paura. Il Napoli che domenica sera affronterà il Milan allo stadio “Diego Armando Maradona” (ore 20.45, diretta su DAZN) ha perso il suo principe, il suo fulcro offensivo. Nonostante questo i favori del pronostico sono ancora dalla parte degli azzurri, che nelle 7 gare disputate quest’anno senza il loro bomber (capocannoniere della Serie A con 21 gol) hanno sempre vinto. La vera preoccupazione, semmai, riguarda il doppio confronto dei quarti di Champions League, sempre col Diavolo (12 e 18 aprile). Ma la testa, ora, è tutta sul campionato. Il Milan dal canto suo ha perso nuovamente Ibrahimovic. Un problema muscolare alla coscia rischia di tenerlo fuori per qualche settimana, proprio come il centravanti nigeriano dopo il “tirotto” che ha sentito venerdì in allenamento. Oltre allo svedese ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Senza Osimhen ma comunque senza paura. Ilche domenica sera affronterà ilallo stadio “Diego Armando Maradona” (ore 20.45, diretta su DAZN) ha perso il suo principe, il suo fulcro offensivo. Nonostante questo i favori del pronostico sono ancora dalla parte degli azzurri, che nelle 7 gare disputate quest’anno senza il loro bomber (capocannoniere dellaA con 21 gol) hanno sempre vinto. La vera preoccupazione, semmai, riguarda il doppio confronto dei quarti di Champions League, sempre col Diavolo (12 e 18 aprile). Ma la testa, ora, è tutta sul campionato. Ildal canto suo ha perso nuovamente Ibrahimovic. Un problema muscolare alla coscia rischia di tenerlo fuori per qualche settimana, proprio come il centravanti nigeriano dopo il “tirotto” che ha sentito venerdì in allenamento. Oltre allo svedese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - milansette : TOP NEWS dell'1 aprile - Milan, l'undici anti-Napoli. Le parole di Pioli in conferenza - pereiratips : Dica do dia ?? Campeonato Italiano ?? Napoli x Milan ?? Roma x Sampdoria ?? 1.76 ?? 1 unidade -