MotoGP | Pol Espargarò lascia la terapia intensiva Folger al suo posto dal Texas

(Di sabato 1 aprile 2023) Arrivano buone notizie per Pol, protagonista di un bruttissimo incidente nel primo appuntamento di2023 di scena in Portogallo. Durante la seconda sessione di prove libere è finito contro le barriere di curva 10 di Portimao, fratturandosi la mandibola e una vertebra oltre a beccarsi un trauma polmonare. Dopo essere stato trasportato all’ospedale di Faro,è stato trasferito all’ospedale di Barcellona, dove è stato operato per la frattura alla mandibola. Fortunatamente le sue condizioni stanno migliorando esponenzialmente. A rivelarlo è Hervé Poncharal, boss della GasGas Tech3, che a Motorsport.it ha parlato proprio di come sta lo spagnolo. “La buona notizia – afferma Poncharal – è che hato laed è stato trasferito in reparto, è ...

... lasi sposta in Argentina sulla pista di Termas de Rio Hondo. Saranno solo 18 i piloti al via, visto i quattro infortunati eccellenti di Portimao (Marc Marquez, Enea Bastianini,Espargaro ...A tenere alta l'attenzione il caso Marquez, rinviato alla Corte d'Appello delladopo il ricorso della Honda, mentre dall'Europa arrivano buone notizie sugli infortunati.Espargaro è uscito ...Dopo il primo weekend di Portimao, chiuso con quattro piloti infortunati (Espargaró, Enea Bastianini, Marc Marquez e Miguel Oliveira) abbiamo chiesto ai pilotiun parere sul tema dell'aggressività in pista e delle sanzioni. Da Vinales ad Alex Marquez: nel VIDEO ...

MotoGP Gp Argentina Qualifiche - I piloti che hanno azzardato le slick durante le qualifiche del Gran Premio d'Argentina classe MotoGP, sono stati ripagati. Ad ottenere la pole position, la prima in T ...Dopo la vittoria di Bagnaia a Portimao, in Argentina va in scena il secondo gran premio stagionale. A siglare il miglior tempo nelle qualifiche è Alex Marquez #motogp #qualifiche #termasderiohondo #ma ...