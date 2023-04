Cremonese, altra sconfitta! L’Atalanta vince e aggancia il Milan in classifica (Di sabato 1 aprile 2023) Cremonese-Atalanta è terminata con il punteggio di 1-3. La squadra di Gasperini coglie la seconda vittoria consecutiva ed aggancia il Milan al quarto posto VITTORIA – L’Atalanta ricomincia da dove aveva lasciato. La squadra di Gasperini, quest’oggi, ha colto la seconda vittoria consecutiva in Serie A contro una Cremonese che rimane sul fondo della classifica. A decidere la gara in favore della “Dea” due gol per tempo. Nella prima frazione, dopo un bell’inizio dei padroni di casa, è la squadra di Gasperini a passare in vantaggio al 44? con De Roon, che sfrutta una corta respinta della difesa dei padroni di casa. Nella ripresa la Cremonese trova il pareggio con Ciofani che al 53? trasforma il calcio di rigore assegnato per il fallo di mano di Toloi. Ma gli ospiti non ci ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023)-Atalanta è terminata con il punteggio di 1-3. La squadra di Gasperini coglie la seconda vittoria consecutiva edilal quarto posto VITTORIA –ricomincia da dove aveva lasciato. La squadra di Gasperini, quest’oggi, ha colto la seconda vittoria consecutiva in Serie A contro unache rimane sul fondo della. A decidere la gara in favore della “Dea” due gol per tempo. Nella prima frazione, dopo un bell’inizio dei padroni di casa, è la squadra di Gasperini a passare in vantaggio al 44? con De Roon, che sfrutta una corta respinta della difesa dei padroni di casa. Nella ripresa latrova il pareggio con Ciofani che al 53? trasforma il calcio di rigore assegnato per il fallo di mano di Toloi. Ma gli ospiti non ci ...

