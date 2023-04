Conto corrente, sono queste le banche che custodiscono meglio i risparmi: dove conviene (Di sabato 1 aprile 2023) Con la crisi del settore finanziario molti si chiedono quali siano le banche migliori per custodire i risparmi e soprattutto con un Conto corrente vantaggioso e sicuro. Questa è una domanda comune e anche giustificata: la questione americana ha alzato l’asticella e posto un’allerta generale anche se, è il caso di dirlo, per l’Italia ancora prematura. Le banche italiane non solo sono tra le migliori al mondo ma sono fra le più sicure d’Europa, come mostrano i report stilati a livello comunitario che attestano ai primi posti proprio gli istituti di credito italiani. Conti correnti sicuri per i risparmi (ilovetrading)Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo e quindi può aiutare nella valutazione del Conto corrente ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 1 aprile 2023) Con la crisi del settore finanziario molti si chiedono quali siano lemigliori per custodire ie soprattutto con unvantaggioso e sicuro. Questa è una domanda comune e anche giustificata: la questione americana ha alzato l’asticella e posto un’allerta generale anche se, è il caso di dirlo, per l’Italia ancora prematura. Leitaliane non solotra le migliori al mondo mafra le più sicure d’Europa, come mostrano i report stilati a livello comunitario che attestano ai primi posti proprio gli istituti di credito italiani. Conti correnti sicuri per i(ilovetrading)Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo e quindi può aiutare nella valutazione del...

