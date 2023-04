Boxe | Fabio Turchi – Floyd Masson oggi in tv | programma | orario e streaming

(Di sabato 1 aprile 2023) Grande attesa per rivederesul ring., sabato 1° aprile, il pugile fiorentino combatterà in Australia, a Brisbane, per affrontarecon in palio il titolo Mondiale Cruiser IBO. L’evento è inalle 10:00 di sabato 1 aprile, ma l’incontro diavrà luogo non prima delle 11:30. Potrete seguire l’evento in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn.vuole lasciarsi alle spalle un periodo difficile, che si è chiuso il 17 gennaio quando il Tribunale Nazionale Antidoping ha riconosciuto la buona fede del pugile sulla positività ad una sostanza proibita. Scagionato in tutto,vuole continuare a far parlare il ring. Di fronte c’è il campione australiano dei cruiser, ma il curriculum di ...

Mezzogiorno di fuoco.Turchi cerca in Australia il grande rilancio. E riparte dal match più impegnativo sul ring di Brisbane: sfidando Floyd Masson per il vacante titolo Ibo dei massimi leggeri (la riunione ......20 Serie A: Empoli vs Lecce (diretta esclusiva) ore 20:20 Rubrica: Linea Diletta -Cannavaro ... 3 ore 22:40: Joshua vs Frankin (replica) MERCOLEDI 5 APRILE 2023 12:00 Serie A: Empoli vs Lecce ...Doveva essere un week end chiave per laitaliana e lo sarà, ma solo in parte. Sul ring si rivedranno Michael Magnesi eTurchi , entrambi per motivi diversi a caccia di un rilancio. Il più atteso, però, era Matteo Signani . Il ...

Fabio Turchi cerca in Australia il grande rilancio ... per il campione che giocava centravanti pensando di poter diventare “un Batistuta” ma poi scelse la boxe: “A casa più che palloni c’erano ...Fabio Turchi affronterà Floyd Masson sul ring di Brisbane (Australia), nel match che metterà in palio il titolo mondiale IBO dei pesi cruiser. Il ribattezzato Stone Crusher cercherà di conquistare la ...