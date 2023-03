MotoGP, GP Argentina 2023: gli orari e dove vederlo in TV e streaming (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo la bella vittoria di Pecco Bagnaia a Portimao, torna la MotoGP con il GP di Argentina 2023. Gli orari di questo secondo appuntamento stagionale sono tutti da scoprire, per seguire da vicino le gesta dell’attuale campione del mondo della classe Regina. Si parte con le prove libere 1 in programma oggi alle ore 15.40 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo la bella vittoria di Pecco Bagnaia a Portimao, torna lacon il GP di. Glidi questo secondo appuntamento stagionale sono tutti da scoprire, per seguire da vicino le gesta dell’attuale campione del mondo della classe Regina. Si parte con le prove libere 1 in programma oggi alle ore 15.40 ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gponedotcom : Meno di un anno fa, in Argentina, Aleix Espargarò portava per la prima volta alla vittoria la RS-GP nella classe re… - rielloups : ??? Siete pronti per #ArgentinaGP ????? @rielloups e #DucatiLenovoTeam arrivano in Argentina per affrontare il second… - MarcoToth4 : Seconda tappa del MotoGP domenica a #RioHondo Argentina #2aprile. - DanieleFassina : RT @P300it: Moto2 | Ai Ogura dichiarato idoneo a correre il GP Argentina 2023 ? di Alyoska Costantino ?? - Italia_Notizie : MotoGp Argentina, dove vederlo in tv: gli orari -