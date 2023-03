Pnrr, un mese per provare a trattare con l’Europa (Di giovedì 30 marzo 2023) «Nessun timore: lavoriamo serenamente in collaborazione con la Commissione», assicura il ministro Raffaele Fitto, responsabile per l’attuazione del Pnrr. Al governo deve essere arrivata un’intera partita di Valium perché si first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 marzo 2023) «Nessun timore: lavoriamo serenamente in collaborazione con la Commissione», assicura il ministro Raffaele Fitto, responsabile per l’attuazione del. Al governo deve essere arrivata un’intera partita di Valium perché si first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Linkiesta : #Pnrr da riscrivere, l’Italia ha un mese di tempo per rimettersi in riga - ultimora_pol : Ritardi nell'attuazione del Pnrr, la Commissione europea blocca per un altro mese la terza tranche di 19 miliardi d… - ultimora_pol : Matteo #Renzi: “Faccio un appello istituzionale e bipartisan a Giorgia Meloni e Dario Nardella: togliete lo stadio… - simonaumberta : RT @lasvoltait: La Commissione europea ha rinviato di 1 mese il termine per la verifica degli obiettivi fissati dall'Italia per il Pnrr htt… - HomoEuropeus : RT @Linkiesta: #Pnrr da riscrivere, l’Italia ha un mese di tempo per rimettersi in riga -

Pnrr, un mese per provare a trattare con l’Europa Il Manifesto Bovalino: 35 mila euro di finanziamento dal PNRR e nuova area fitness nel “Parco diritti dei Bambini” Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ... Pnrr, corsa ai fondi non spesi. La sfida di Roma e Milano: «Fate investire a noi i soldi a rischio» Eccolo, il nuovo fronte Pnrr del governo Meloni. All’indomani della decisione della Commissione Ue che ha fatto sussultare la maggioranza: congelare per un altro mese la terza rata del piano da 19 ... Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Eccolo, il nuovo fronte Pnrr del governo Meloni. All’indomani della decisione della Commissione Ue che ha fatto sussultare la maggioranza: congelare per un altro mese la terza rata del piano da 19 ...