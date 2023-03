GF Vip 7, Daniele Dal Moro contro Elenoire Ferruzzi: il commento che ha fatto infuriare il web (Di giovedì 30 marzo 2023) Recentemente Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha condiviso sul suo profilo Instagram un post dedicato a Daniele Dal Moro, mettendo una foto proveniente dalla loro esperienza nella Casa, la vippona ha fatto anche delle avances all’ex tronista di Uomini e Donne, che però non ha gradito per niente la sorpresa ed è sbottato nei commenti, scatenando l’ira del web. GF Vip 7, Daniele Dal Moro risponde duramente a Elenoire Ferruzzi sui social Elenoire Ferruzzi ha postato su Instagram una foto che la ritrae mentre è distesa sul letto accanto Daniele Dal Moro, con tanto di descrizione sdolcinata: “Bambolino.” Tuttavia, la risposta dell’ex gieffino ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 marzo 2023) Recentemente, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha condiviso sul suo profilo Instagram un post dedicato aDal, mettendo una foto proveniente dalla loro esperienza nella Casa, la vippona haanche delle avances all’ex tronista di Uomini e Donne, che però non ha gradito per niente la sorpresa ed è sbottato nei commenti, scatenando l’ira del web. GF Vip 7,Dalrisponde duramente asui socialha postato su Instagram una foto che la ritrae mentre è distesa sul letto accantoDal, con tanto di descrizione sdolcinata: “Bambolino.” Tuttavia, la risposta dell’ex gieffino ...

