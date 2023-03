Caro Porro, ti do i numeri: su auto e case green ci fanno svenare per nulla (Di giovedì 30 marzo 2023) Caro Porro, bisogna temere i deficienti e gli ignoranti addirittura più dei delinquenti. Questi ultimi, infatti, raggiunto l’obiettivo prefissato si fermano; per i primi invece non vi è limite, e possono portare a nefande realtà che superano anche la più perversa e macabra fantasia. Ecco perché occorre indagare su alcuni interrogativi: cosa spinge taluni a volere assolutamente auto elettriche ed abitazioni definite “green”? questi sono degli obiettivi o solo condizioni di transizione verso ancor più nefande realtà? Ed occorre valutarlo sulla scorta di dati oggettivi, ufficiali, e non frutto di pulsioni ideologiche. Dall’ultimo documento ufficiale sulla “Situazione energetica nazionale”, quello del 2021 (pubblicato a luglio 2022 sul proprio sito dal Ministero della transizione ecologica dell’epoca) risulta che il ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 30 marzo 2023), bisogna temere i deficienti e gli ignoranti addirittura più dei delinquenti. Questi ultimi, infatti, raggiunto l’obiettivo prefissato si fermano; per i primi invece non vi è limite, e possono portare a nefande realtà che superano anche la più perversa e macabra fantasia. Ecco perché occorre indagare su alcuni interrogativi: cosa spinge taluni a volere assolutamenteelettriche ed abitazioni definite “”? questi sono degli obiettivi o solo condizioni di transizione verso ancor più nefande realtà? Ed occorre valutarlo sulla scorta di dati oggettivi, ufficiali, e non frutto di pulsioni ideologiche. Dall’ultimo documento ufficiale sulla “Situazione energetica nazionale”, quello del 2021 (pubblicato a luglio 2022 sul proprio sito dal Ministero della transizione ecologica dell’epoca) risulta che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Da far leggere ai talebani del green ???? - sabatinocoppola : @NicolaPorro caro Porro abbiamo un Pd che è il più corrotto al mondo ora si lamentano del codice di appalti non è… - bova39611331 : @NicolaPorro caro Porro questa è la dimostrazione pratica che l’Italia non conta un beneamato c….. in europa e nel resto del mondo ?????? - GiannachiFranco : @NicolaPorro Ma caro Porro, si può essere più fesso di così. - Mimmol5 : @NicolaPorro Caro porro è ufficiale siamo in recessione.. E la colpa di chi è ora??? Pagliaccio! -