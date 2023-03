Allegri verso la conferma ma occhio alla sorpresa | ecco chi può arrivare

(Di giovedì 30 marzo 2023) La Juventus del prossimo anno sembra poter ripartire da; in caso di clamoroso addiochi puòsulla panchina bianconera. Sappiamo benissimo come i tifosi della Juventus non siano stati pienamente soddisfatti del ritorno di Massimiliano; una buona parte del popolo bianconero, infatti, avrebbe preferito un tecnico con una proposta di gioco più offensiva.(LaPresse)Con il tempo, però, il tecnico ha dimostrato di meritarsi la fiducia della società; nel momento più complicato della stagione, con la penalizzazione inflittaJuventus,ha saputo compattare il gruppo ed isolarlo dalle voci esterne. Se ora la Juventus è in corsa per il quarto posto e può puntare siaCoppa Italia sia all’Europa League, il ...

Tra questi, ovviamente, pure la Juventus qualora dovesse terminare il rapporto in essere e valido per le prossime due stagioni con Massimiliano. Ma il ritorno di Conte in bianconero non si ...A portare la societàquesta decisione ci ha però pensato un cammino in campionato troppo ... Più complicata la pista Juventus, visto cheappare ben saldo sulla panchina bianconera. I ...... quando tornerà sarà rinfrancato nel corpo e nello spirito, quando torneràsi aspetterà il ... per incontrarsi e capire se effettivamente poter andareun Di Maria - bis: lo vuole la Juve, ...

Juventus al lavoro verso il Verona: quando parla Allegri Tuttosport

Il gruppo di Allegri questa mattina si è ritrovato al Training Center focalizzando la sessione di allenamento su varie esercitazioni per il lavoro di reparto e per la fase di sviluppo della manovra ...SERIE A - Secondo il Corriere dello Sport il club bianconero, che in un brevissimo arco di tempo dovrà affrontare tre processi diversi, rischia di uscire sportivamente con le ossa rotte e di rendere ...