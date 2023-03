WTA Miami 2023: sarà Jessica Pegula a sfidare Rybakina in semifinale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo il successo molto netto della kazaka Elena Rybakina su Martina Trevisan nel primo quarto di finale del WTA 1000 di Miami, ora è noto anche il nome della sua avversaria. Dopo una gran fatica, l’americana Jessica Pegula riesce a liberarsi della russa Anastasia Potapova, mettendo in piedi la rivincita del terzo turno dello scorso anno, in cui vinse in due set (e si ripeté, con più difficoltà, a Guadalajara). 4-6 6-3 7-6(2) il punteggio finale. Eppure le due ore e 36 minuti di lotta non cominciano bene per l’americana, che dopo aver acquisito il vantaggio iniziale di un break perde tre game di fila ai vantaggi e poi altri due. Inizialmente Potapova non coglie l’occasione, perdendo il proprio vantaggio, ma si salva pescando il controbreak ed evitando, sul 4-5, di farsi recuperare lo 0-40. ATP Miami ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo il successo molto netto della kazaka Elenasu Martina Trevisan nel primo quarto di finale del WTA 1000 di, ora è noto anche il nome della sua avversaria. Dopo una gran fatica, l’americanariesce a liberarsi della russa Anastasia Potapova, mettendo in piedi la rivincita del terzo turno dello scorso anno, in cui vinse in due set (e si ripeté, con più difficoltà, a Guadalajara). 4-6 6-3 7-6(2) il punteggio finale. Eppure le due ore e 36 minuti di lotta non cominciano bene per l’americana, che dopo aver acquisito il vantaggio iniziale di un break perde tre game di fila ai vantaggi e poi altri due. Inizialmente Potapova non coglie l’occasione, perdendo il proprio vantaggio, ma si salva pescando il controbreak ed evitando, sul 4-5, di farsi recuperare lo 0-40. ATP...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMAAAAAAA! ?????? La Trevisan batte in 2 set la lettone Jelena Ostapenko e vola ai quarti di finale… - OA_Sport : WTA Miami 2023: Jessica Pegula salva due match point, batte Potapova e sfida Rybakina in semifinale - thetennistalk1 : Jessica Pegula (@JLPegula) beat Anastasia Potapova (@nastiaapotapova) in the Quarter-final of the 2023 Miami Open,… - infoitsport : Live Jessica Pegula - Anastasia Potapova - WTA, Miami - infoitsport : Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Mercoledì 29 Marzo -