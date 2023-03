Uomini e Donne, Carola Carpanelli va d’accordo con la famiglia di Federico Nicotera? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Usciti da poco da Uomini e Donne, Carola Carpanelli e Federico Nicotera si vivono all’esterno e tutti i fans si chiedono se lei vada d’accordo con la cognata, Claudia Nicotera, ma soprattutto con la suocera, madre di lui. Molti ricorderanno che dopo la scelta del tronista romano, i protagonisti del programma hanno festeggiato insieme nei camerini e a loro si è unita anche la famiglia di Federico, che non si è mai esposta sulla corteggiatrice. L’ultimo post che Carola ha messo su Instagram però ha sollevato ogni dubbio in merito al suo rapporto con la sorella del suo fidanzato. Uomini e Donne, Federico Nicotera innamorato perso di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Usciti da poco dasi vivono all’esterno e tutti i fans si chiedono se lei vadacon la cognata, Claudia, ma soprattutto con la suocera, madre di lui. Molti ricorderanno che dopo la scelta del tronista romano, i protagonisti del programma hanno festeggiato insieme nei camerini e a loro si è unita anche ladi, che non si è mai esposta sulla corteggiatrice. L’ultimo post cheha messo su Instagram però ha sollevato ogni dubbio in merito al suo rapporto con la sorella del suo fidanzato.innamorato perso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - Antonio_Tajani : Oggi ho vissuto un'emozione unica. Una giornata che porterò per sempre nel mio cuore. Grazie alle donne e agli uomi… - Pradaspeony : Io la butto lì, risolvere il problema alla radice e levare la possibilità di prendere le armi al primo stronzo che… - CamilloCav78428 : @pillolazzanera @Volkssssss @KlausHong6 @gas_lerner Vienici e non duri due secondi. Ci arrivano solo quelli che han… -