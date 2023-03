Silvestro Fi | ' e-commerce ha importanti effetti sociali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Labitalia) - “Con questo appuntamento in Senato si chiude un importante Studio condotto da massimi esperti nel settore dell'e-. Un momento di approfondimento di numeri e dati che ci hanno permesso di comprendere le abitudini e le percezioni degli italiani su un nuovo concetto di acquisto, completamente digitale e complementare a quello fisico, e di come il canale online abbia, come la mitigazione deglinegativi dell'inflazione sui cittadini. È stato un momento di confronto importante anche per chi come me riveste anche il ruolo di imprenditore”. Così il senatore Francesco, segretario della commissione Industria del Senato, riguardo la survey realizzata da The European House Ambrosetti, in collaborazione con Amazon, dal ...