LIVE Modena-Knack Roeselare 0-0, CEV Cup 2023 in DIRETTA: inizia il match del PalaPanini! (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Errore al servizio Roeselare. 1-1 Kukartsev trova il mani out del muro. 1-0 Stankovic mette giù il primo pallone della partita. SI PARTE! 20.25 Cinque minuti e poi si parte, e allora restate su OA Sport per vivere le emozioni che speriamo possa regalarci Modena-Knack Roeselare. 20.20 In corso la presentazione delle squadre: Happy Birthday @adislagumdzija Help us wish our hitter a great (game) day full of kills,blocks and aces #Modenavolley #noisiamolasquadra pic.twitter.com/Mj5GPnipYo — Modena VOLLEY (@Modenavolley) March 29, 2023 20.15 Squadre in campo per il riscaldamento, quindici minuti all'alzata del primo pallone del match. 20.10 La squadra di ...

