Ombre rosse | il fondatore di Prima Linea Enrico Galmozzi festeggia la mancata estradizione | «Quanto mi fa godere la Cassazione francese»

(Di martedì 28 marzo 2023) Ildelle Brigate combattenti di. «mi fala…», così– condannato per gli omicidi dell’avvocatoPedenovi e del poliziotto Giuseppe Ciotta – ha commentato su Facebook la decisione dei giudici di Parigi di confermare il rifiuto all’dei dieci ex militanti Br. Tra questi (8 uomini e 2 donne) spicca anche Giorgio Pietrostefani, condannato per l’omicidio di Luigi Calabresi, Marina Petrella e Roberta Cappelli. Questo rifiuto era, in realtà, atteso. Già il 29 giugno dello scorso anno, infatti, il tribunaleaveva negato l’chiesta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Ombre rosse, ecco chi sono gli ex terroristi italiani rifugiati in Francia - Stele666 : RT @LaStampa: Ombre rosse, ecco chi sono gli ex terroristi italiani rifugiati in Francia - itsFabiano : @PBerizzi @repubblica La Corte di Cassazione francese ha confermato il no all’estradizione dei 10 terroristi italia… - itsFabiano : @PBerizzi @repubblica La Corte di Cassazione francese ha confermato il no all’estradizione dei 10 terroristi italia… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Ombre rosse, ecco chi sono gli ex terroristi italiani rifugiati in Francia -

Sergio Tornaghi, contrariamente agli altri ex brigatisti coinvolti in, era militante della colonna milanese intitolata a Walter Alasia: era stato condannato all'ergastolo per l'uccisione ...Gli ex terroristi erano stati arrestati nell'aprile del 2021, nell'ambito dell' inchiesta '', un'operazione voluta dallo stesso presidente Emmanuel Macron, che sembrava segnare la fine ...A quasi due anni dall'operazione '' pianificata dai governi e dalle polizie di Parigi e Roma per riportare in Italia dieci ex terroristi, la Corte di cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'...

Ombre rosse, restano in Francia i 10 terroristi italiani: la decisione ... Open

(AGI - Agenzia Italia) Di Stefano Montefiori da Parigi e Redazione online I 10 ex terroristi rifugiati in Francia e arrestati nel 2021 nell’ambito dell’operazione Ombre rosse non verranno estradati in ...Il tribunale francese ha confermato il no alle richieste di Roma: "Il parere sfavorevole è definitivo", scrivono i giudici chiamati a verificare la posizione dei dieci italiani, in gran parte apparten ...