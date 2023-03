Mercato San Severino | inaugurata la nuova Unità Operativa di Endoscopia Digestiva del “Fucito”

Leggi su zon

(Di martedì 28 marzo 2023) Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha preso parte questa mattina all’inaugurazione dellasede della U.O.C didell’ospedale ”G.” diSan, Centro di Riferimento Regionale per la patologia bilio-pancreatica, diretto dal dott. Attilio Maurano. Al taglio del nastro il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. La struttura rappresenta un’importante risorsa per il territorio: sarà possibile effettuare interventi per neoplasie delle vie biliari e del pancreas, esami eco-endoscopici con biopsie del fegato e del pancreas, oltre a svariati interventi innovativi che consentono attraverso pratiche mininvasive di curare le patologie neo-plastiche e pre-neoplastiche del tubo digerente. A breve è prevista l’apertura di sei posti letto ...