Juve | Rabiot | 'L'esperienza in Italia mi ha fatto bene | l'immagine della gente è cambiata'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : È ufficiale il cambio di regolamento: quando è in campo #Rabiot, tra i 22 calciatori in campo sono 3 quelli che… - pisto_gol : La #Juve passa a #SSiro con un gol di #Kostic viziato da falli di mano di #Rabiot e #Vlahovic non visti dall’arbitr… - Gazzetta_it : #Inter vs #Juve ancora questione di mano: nella sfida #Women bianconere in gol col braccio - sportli26181512 : Juve, Rabiot saluta? 'L'esperienza in Italia mi ha fatto bene': Dopo la partita contro l'Irlanda, Adrien Rabiot ha… - sportli26181512 : Juve, Rabiot saluta? 'L'esperienza in Italia mi ha fatto bene': Dopo la partita contro l'Irlanda, Adrien Rabiot ha… -

Commenta per primo Dopo la partita contro l'Irlanda, Adrienha parlato ai microfoni di Sky Sport : 'Siamo stati solidi, abbiamo aspettato. E' vero che nel finale di partita abbiamo sofferto molto e per fortuna che c'era Maignan . Avrebbero messo in ...Serata positiva per i giocatori della Juventus nei match di stasera: Adriencontinua a ... entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Djuricic , il centravanti dellaha risolto il ...La Francia fa sempre più affidamento su. Il centrocampista della Juventus è stato protagonista nel corso del match vinto venerdì sera per 4 - 0 contro l'Olanda. Questa sera, la compagine transalpina scenderà nuvamente in campo per ...

Juve, Rabiot out e Frattesi in: cosa può cambiare dopo il 19 aprile Calciomercato.com

Adrien Rabior è stato intervistato da Sky Sport dopo la vittoria della Francia in Irlanda. Le sue parole riprese da Tuttojuve.com: "L'essenziale lo abbiamo fatto, abbiamo rispettato questa squadra ...Fari dunque puntati su diversi obiettivi. Juventus, il Liverpool pronto a chiudere per Mac Allister A centrocampo in estate potrebbero esserci diverse novità all’orizzonte. Rabiot si avvicina alla ...