Ecuador, 16 morti per lo smottamento di una montagna ad Alausi' (Di lunedì 27 marzo 2023) Almeno 16 persone sono morte e dieci risultano ancora disperse per lo smottamento di una montagna avvenuto nella notte di domenica nella localita' di Alausi', in Ecuador. Secondo le prime ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Almeno 16 persone sono morte e dieci risultano ancora disperse per lodi unaavvenuto nella notte di domenica nella localita' di', in. Secondo le prime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Ieri in #Ecuador un terremoto ha causato morti, feriti e ingenti danni. Sono vicino al popolo ecuadoriano e assicur… - ilmetropolitan : #Ecuador: 16 morti per via dello smottamento di una montagna - BreakingItalyNe : ECUADOR: Smottamento di una montagna ad Alausí nella provincia del Chimborazo: 16 morti, 16 feriti e 7 dispersi - AgoraMagazLatin : Ecuador: 16 morti per lo smottamento di una montagna - pepealonsoRR : RT @Pontifex_it: Ieri in #Ecuador un terremoto ha causato morti, feriti e ingenti danni. Sono vicino al popolo ecuadoriano e assicuro la mi… -