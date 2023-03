Masters 1000 Miami 2023: cuore e rimonta Sonego, battuto Evans al terzo set (Di domenica 26 marzo 2023) Solito cuore e rimonta travolgente da parte di Lorenzo Sonego, che batte Daniel Evans nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2023. Lo fa in tre set, dopo aver perso il primo per via del disastroso game inaugurale, quindi pian piano comincia a trovare il suo tennis migliore e alla distanza fa la differenza contro un avversario sicuramente di livello come il britannico, ma in serie negativissima nelle ultime settimane. 4-6 6-3 6-2 il punteggio finale sul campo 1 in Florida. Il primo set di fatto si decide col primo game, in cui Sonego combina un mezzo disastro: perde il servizio a zero ed Evans si porta avanti di un break, che consolida a trenta. Subito pimpante e mobile il britannico, bene però anche il piemontese ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Solitotravolgente da parte di Lorenzo, che batte Danielnel secondo turno deldi. Lo fa in tre set, dopo aver perso il primo per via del disastroso game inaugurale, quindi pian piano comincia a trovare il suo tennis migliore e alla distanza fa la differenza contro un avversario sicuramente di livello come il britannico, ma in serie negativissima nelle ultime settimane. 4-6 6-3 6-2 il punteggio finale sul campo 1 in Florida. Il primo set di fatto si decide col primo game, in cuicombina un mezzo disastro: perde il servizio a zero edsi porta avanti di un break, che consolida a trenta. Subito pimpante e mobile il britannico, bene però anche il piemontese ...

