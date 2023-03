Ultimo derby stagionale per la Virtus Bava: domani sfida alla Virtus Arechi (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà impegnata al palasport di Pelezzano la Virtus Bava Pozzuoli in casa della Virtus Arechi Salerno questa domenica nell’Ultimo derby della stagione. “E’ una partita difficile contro una buonissima squadra che è guidata in panchina da un tecnico esperto – ha dichiarato Fulvio Palumbo, responsabile dell’area tecnica del club puteolano -. Restano sette partite al termine della stagione regolare dove il nostro obiettivo con l’arrivo di coach Mimmo Sorgentone è quello di chiudere con dignità e di iniziare a gettare le basi in vista della prossima stagione. Dopo le due sconfitte contro Caserta e Sala Consilina mi aspetto una prova d’orgoglio da parte del gruppo in un derby che si sa è sempre una gara al di sopra ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà impegnata al palasport di Pelezzano laPozzuoli in casa dellaSalerno questa domenica nell’della stagione. “E’ una partita difficile contro una buonissima squadra che è guidata in panchina da un tecnico esperto – ha dichiarato Fulvio Palumbo, responsabile dell’area tecnica del club puteolano -. Restano sette partite al termine della stagione regolare dove il nostro obiettivo con l’arrivo di coach Mimmo Sorgentone è quello di chiudere con dignità e di iniziare a gettare le basi in vista della prossima stagione. Dopo le due sconfitte contro Caserta e Sala Consilina mi aspetto una prova d’orgoglio da parte del gruppo in unche si sa è sempre una gara al di sopra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... YouTvrs : Nuovo articolo - Il derby piceno va al Monticelli: serve Iachini all'ultimo respiro per battere un super Castel Di… - sportli26181512 : #Juve-#Inter, non solo #Rabiot: furia sui social per il gol di mano delle #Women: Si scatenano i tifosi nerazzurri… - ReggianaLIVE : Rimini e Reggiana è un derby che mette in palio per i granata altri tre punti verso la B, ma i romagnoli cercano il… - magnus8767 : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 25/3/1979 la #Juventus torna a vincere un derby dopo 10 stracittadine consecutive (6 pareggi inframezzati da… - ponip19 : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 25/3/1979 la #Juventus torna a vincere un derby dopo 10 stracittadine consecutive (6 pareggi inframezzati da… -