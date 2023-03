"Ora non ha più il super potere": Cristina Scuccia, ecco chi la stronca (Di sabato 25 marzo 2023) Cristina Scuccia stroncata da Riccardo Bocca a TvTalk. Il giornalista, nella puntata andata in onda oggi, si è augurato che la partecipazione dell'ex suora all'Isola dei famosi non sia la mutazione definitiva della ragazza: “Per la salvezza, non della sua anima, ma della sua carriera. Ora non ha più il super potere mediatico della tonaca”. Il reality condotto da Ilary Blasi è in procinto di tornare su Canale 5. E da diverse settimane non si parla d'altro che dei naufraghi. Tra di loro pare ci sia anche l'ex suora Cristina, diventata famosa dopo aver vinto The voice. A tal proposito l'esperto televisivo Riccardo Bocca ha detto: “Ha aderito alla confraternita di Mediaset che ha regole leggermente diverse e le dà un alto e laico gettone di ingaggio. C'è poi l'idea di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023)ta da Riccardo Bocca a TvTalk. Il giornalista, nella puntata andata in onda oggi, si è augurato che la partecipazione dell'ex suora all'Isola dei famosi non sia la mutazione definitiva della ragazza: “Per la salvezza, non della sua anima, ma della sua carriera. Ora non ha più ilmediatico della tonaca”. Il reality condotto da Ilary Blasi è in procinto di tornare su Canale 5. E da diverse settimane non si parla d'altro che dei naufraghi. Tra di loro pare ci sia anche l'ex suora, diventata famosa dopo aver vinto The voice. A tal proposito l'esperto televisivo Riccardo Bocca ha detto: “Ha aderito alla confraternita di Mediaset che ha regole leggermente diverse e le dà un alto e laico gettone di ingaggio. C'è poi l'idea di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : “È l’Ora della Verità”, @byoblu, ieri sera. Clip 2 @Aifa_ufficiale Stramezzi: Queste persone in AIFA sono corree… - ladyonorato : Ora anche #Amnestyinternational ha riconosciuto la violenza eccessiva e ingiustificata utilizzata dalla polizia fra… - SabrinaSalerno : «Non farei a cambio con i miei vent'anni, ero aggrovigliata, fragile e mi vedevo mille difetti. Ora mi sento più se… - RosamariaSchia3 : RT @HolaBebeeeeee: A conferma che urla e aerei servono a poco perché lei torna in down dopo qualche ora. E non sono neanche dubbi e sensi d… - cupidoydesamor : RT @castellidicarte: eeeee gli altri fandom non hanno una bebe a macchie che ti fa frignare ad ogni ora del giorno spiace #oriele -