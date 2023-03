Mondiali di Pattinaggio Figura, Rizzo rimonta ma non basta: è ottavo (Di sabato 25 marzo 2023) Saitama – Il programma libero della gara maschile ha chiuso la quattro giorni dei Mondiali di Pattinaggio di Figura a Saitama. Un’edizione memorabile per il ghiaccio tricolore, archiviata con la medaglia di bronzo della coppia di artistico Conti-Macii (leggi qui) e con quella d’argento del tandem della danza Guignard-Fabbri (leggi qui). Sul ghiaccio giapponese della Super Arena, nella gara degli uomini, il miglior atleta azzurro si è rivelato Matteo Rizzo, bravo a rimontare ben quattro posizioni rispetto al corto e capace di chiudere così in top ten, al 9° posto. Dodicesima posizione finale invece per Daniel Grassl, che ha purtroppo perso quattro posizioni considerando l’ottava piazza provissoria guadagnata dopo il primo segmento del giovedì. In virtù di questi piazzamenti restano due i posti garantiti ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 marzo 2023) Saitama – Il programma libero della gara maschile ha chiuso la quattro giorni deididia Saitama. Un’edizione memorabile per il ghiaccio tricolore, archiviata con la medaglia di bronzo della coppia di artistico Conti-Macii (leggi qui) e con quella d’argento del tandem della danza Guignard-Fabbri (leggi qui). Sul ghiaccio giapponese della Super Arena, nella gara degli uomini, il miglior atleta azzurro si è rivelato Matteo, bravo are ben quattro posizioni rispetto al corto e capace di chiudere così in top ten, al 9° posto. Dodicesima posizione finale invece per Daniel Grassl, che ha purtroppo perso quattro posizioni considerando l’ottava piazza provissoria guadagnata dopo il primo segmento del giovedì. In virtù di questi piazzamenti restano due i posti garantiti ...

