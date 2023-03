Milan-Napoli, già venduti oltre 30.000 biglietti a San Siro: si va verso un San Siro gremito (Di sabato 25 marzo 2023) Nonostante attualmente i top campionati siano fermi e le Nazionali siano invece più cariche che mai, i tifosi di Napoli e Milan non riescono proprio a smettere di pensare a quel che succederà nel prossimo mese di aprile. Le due compagini si sfideranno infatti per ben tre volte nel quarto mese dell’anno, con due sfide al Maradona ed una di scena a San Siro. Pioli e Spalletti A discapito del match del 2 aprile in campionato, cresce sempre più l’ansia e l’attesa per i due eventi del 12 e del 18 del mese in questione. Queste saranno infatti le date dei quarti di finale di Champions League, che vedranno Milan e Napoli affrontarsi in una prima assoluta con novità che giungono direttamente dal capoluogo lombardo. Milan-Napoli verso ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 marzo 2023) Nonostante attualmente i top campionati siano fermi e le Nazionali siano invece più cariche che mai, i tifosi dinon riescono proprio a smettere di pensare a quel che succederà nel prossimo mese di aprile. Le due compagini si sfideranno infatti per ben tre volte nel quarto mese dell’anno, con due sfide al Maradona ed una di scena a San. Pioli e Spalletti A discapito del match del 2 aprile in campionato, cresce sempre più l’ansia e l’attesa per i due eventi del 12 e del 18 del mese in questione. Queste saranno infatti le date dei quarti di finale di Champions League, che vedrannoaffrontarsi in una prima assoluta con novità che giungono direttamente dal capoluogo lombardo....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Pioli torna al passato: con il Napoli riecco la difesa a quattro #Milan - FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - DiegoDeLucaTwit : Sarebbe arrivato prima per il #Napoli e anche per il #Milan, per la #Roma, per l'#Inter. Invece questo posto delir… - Luxgraph : Basket, Eurolega: Milano non si ferma, Bayern ko. Il Real batte la Virtus - MilanWorldForum : Milan - Napoli: i biglietti venduti, ad oggi Le news -) -