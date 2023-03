L'Onu accusa Mosca e Kiev di "esecuzioni sommarie"

(Di sabato 25 marzo 2023) L'ombra dei crimini di guerra si allunga ancora una volta in Ucraina. Dopo il mandato di arresto contro il presidente Putin per le deportazioni di bambini in Russia, questa volta e' l'Onu a muovere ...

L'ombra dei crimini di guerra si allunga ancora una volta in Ucraina. Dopo il mandato di arresto contro il presidente Putin per le deportazioni di bambini in Russia, questa volta e' l'a muovere accuse a entrambe le parti per decine di esecuzioni sommarie. "Siamo profondamente preoccupati per l'esecuzione sommaria di 25 prigionieri di guerra russi e di persone fuori La missione delle Nazioni Unite entrambe le parti di sparizioni forzate. L'Ucraina nega ogni colpa e rilancia l'allarme per la sicurezza della centrale ...

Onu accusa Kiev e Mosca,esecuzioni sommarie di prigionieri - Ultima Ora Agenzia ANSA

Dopo il mandato di arresto contro il presidente Putin per le deportazioni di bambini in Russia, questa volta e' l'Onu a muovere accuse a entrambe le parti per decine di esecuzioni sommarie. "Siamo ...Il presidente Zelensky chiede nuove munizioni: "Senza aiuti militari - dice - non possiamo lanciare un contrattacco". L'Onu accusa le forze ucraine e quelle russe di aver eseguito decine di esecuzioni ...