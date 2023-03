LIVE Berrettini-McDonald 6-7 5-4, ATP Miami 2023 in DIRETTA: fasi finali del secondo set, regna l’equilibrio (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Fantastico dritto di McDonald da lontanissimo. 30-15 Seconda di servizio precisa al corpo. 15-15 Prima palla vincente per McDonald. 0-15 Spinge con il dritto Berrettini, trova un ottimo angolo e chiude con lo sventaglio. 5-4 Berrettini. Reagisce bene l’azzurro al doppio fallo iniziale del game. 40-15 Servizio e dritto per Berrettini: palla per il 5-4. 30-15 Molto precisa la seconda palla di Berrettini. 15-15 Servizio, dritto e tocco al volo per Berrettini. 0-15 Apre il game con un doppio fallo Berrettini. 4-4. Molto solido e molto attento al servizio il tennista statunitense. 40-15 Preciso con la palla corta l’americano: due chance per il 4-4. 30-15 Scappa di poco la ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Fantastico dritto dida lontanissimo. 30-15 Seconda di servizio precisa al corpo. 15-15 Prima palla vincente per. 0-15 Spinge con il dritto, trova un ottimo angolo e chiude con lo sventaglio. 5-4. Reagisce bene l’azzurro al doppio fallo iniziale del game. 40-15 Servizio e dritto per: palla per il 5-4. 30-15 Molto precisa la seconda palla di. 15-15 Servizio, dritto e tocco al volo per. 0-15 Apre il game con un doppio fallo. 4-4. Molto solido e molto attento al servizio il tennista statunitense. 40-15 Preciso con la palla corta l’americano: due chance per il 4-4. 30-15 Scappa di poco la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Berrettini-McDonald 2-2 ATP Miami 2023 in DIRETTA: dominio dei servizi in avvio di match - #Berrettini-McDonal… - infoitsport : ATP Miami 2023, i risultati di Musetti, Berrettini e Sonego in diretta LIVE - sportli26181512 : ATP Miami: Musetti-Lehecka, il risultato in diretta live. Dopo Berrettini e Sonego: Tre italiani oggi protagonisti… - infoitsport : LIVE Berrettini-McDonald, ATP Miami 2023 in DIRETTA - infoitsport : Segui Berrettini a Phoenix solo su SuperTenniX! Stasera live alle 20.3 -