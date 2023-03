Agricoltore ucciso e buttato in una cisterna nel Salento | il fratello confessa l’omicidio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 marzo 2023) Lo hanel corso di una lite e poi gettato in una. Hato al termine di un lungo interrogatorio Nicola Scupola, di 70 anni,Vincenzo il cui corpo è stato trovato sabato in unain un fondo nelle campagne di Specchia, nel. L’uomo si trova ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio ed è stato condotto in carcere. A quanto si è appreso, l’uomo avrebbe ammesso di avereildurante un litigio scoppiato per la gestione dei terreni di famiglia. Avrebbe anche detto di avere colpito ilper difendersi dopo essere stato aggredito da lui. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell’uomo, identificato dalla sorella arrivata sul posto. A quanto emerso da un primo esame ...