Lukaku, finalmente arriva il gol su azione! Perfetto colpo di testa

Romelu Lukaku cancella definitivamente il suo momento buio con il Belgio. Nonostante la sua poca partecipazione nel gioco della nazionale, trova la rete del momentaneo 1-0 di testa contro la Svezia. GOL – finalmente Romelu Lukaku! Il belga torna a segnare con la maglia della nazionale e lo fa contro la Svezia nella prima partita delle qualificazioni agli Europei. Al minuto 35 l'attaccante ha sfruttato perfettamente il cross dalla destra di Dodi Lukebakio, arrivando a colpire di testa e superando il portiere avversario Robin Olsen. Il giocatore dell'Inter non ha sentito perciò la pressione della numero 10, recentemente abbandonata da Eden Hazard. Lukaku ha cancellato il Mondiale opaco e la maledetta partita con la Croazia in Qatar.

