LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann risale al 17mo posto! La coreana Kim vola al comando (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12: Prestazione costellata da tanti errori e qualche imprecisione. Sui salti la statunitense non è riuscita ad essere efficace e brillante 12.10: Bene il Doppio Axel, solo singolo e non Triplo il Loop, bene la combinazione Triplo Lutz+Doppio Toeloop, bene il Triplo Salchow 12.09: Atterraggio su due piedi il triplo Lutz, bene Triplo Flip+Triplo Toeloop, step out su Doppio Axel+Doppio Toeloop 12.07: Sul ghiaccio la statunitense Bradie Tennell, 25 anni di Winfield, vive a Cary e si allena a Nizza sotto la guida di Benoit Richaud, Cedric Tour, ottava dopo il programma corto. E’ alla quarta partecipazione iridata. E’ stata sesta nel 2018, settima nel 2019 e nona nel 2021. Sesta quest’anno al Four Continents. Si esibisce su Four Seasons Medley di A. Vivaldi, arrangiato Cedric Tour. 12.06: La polacca Ekaterina ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12: Prestazione costellata da tanti errori e qualche imprecisione. Sui salti la statunitense non è riuscita ad essere efficace e brillante 12.10: Bene il Doppio Axel, solo singolo e non Triplo il Loop, bene la combinazione Triplo Lutz+Doppio Toeloop, bene il Triplo Salchow 12.09: Atterraggio su due piedi il triplo Lutz, bene Triplo Flip+Triplo Toeloop, step out su Doppio Axel+Doppio Toeloop 12.07: Sul ghiaccio la statunitense Bradie Tennell, 25 anni di Winfield, vive a Cary e si allena a Nizza sotto la guida di Benoit Richaud, Cedric Tour, ottava dopo il programma corto. E’ alla quarta partecipazione iridata. E’ stata sesta nel 2018, settima nel 2019 e nona nel 2021. Sesta quest’anno al Four Continents. Si esibisce su Four Seasons Medley di A. Vivaldi, arrangiato Cedric Tour. 12.06: La polacca Ekaterina ...

