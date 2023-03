Ultime Notizie – Migranti, Schlein: "Governo chiede a Ue le cose sbagliate" (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – All’ordine del giorno del Consiglio Europeo “ci sono anche i temi delle migrazioni, anche se pare che le conclusioni non annuncino particolari nuove misure: su questo c’è la lettera di Ursula von der Leyen. Dico al Governo italiano, che celebra la grande attenzione che ottiene su questo tema, che non è la strada giusta, perché fanno le domande sbagliate all’Ue”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine del prevertice del Pse a Bruxelles. “Dovrebbero invece chiedere una maggiore condivisione delle responsabilità sull’accoglienza, superando il regolamento di Dublino, ottenendo una missione di ricerca e soccorso in mare. Perché dove non arrivano le motovedette della Guardia Costiera e le Ong vediamo ancora tragedie e stragi in mare”, spiega Schlein. Sul fronte Kiev, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – All’ordine del giorno del Consiglio Europeo “ci sono anche i temi delle migrazioni, anche se pare che le conclusioni non annuncino particolari nuove misure: su questo c’è la lettera di Ursula von der Leyen. Dico alitaliano, che celebra la grande attenzione che ottiene su questo tema, che non è la strada giusta, perché fanno le domandeall’Ue”. Lo dice la segretaria del Pd Elly, a margine del prevertice del Pse a Bruxelles. “Dovrebbero invecere una maggiore condivisione delle responsabilità sull’accoglienza, superando il regolamento di Dublino, ottenendo una missione di ricerca e soccorso in mare. Perché dove non arrivano le motovedette della Guardia Costiera e le Ong vediamo ancora tragedie e stragi in mare”, spiega. Sul fronte Kiev, ...

