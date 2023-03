Roma, compro oro abusivo travestito da Internet Point: così riciclavano il denaro, 3 denunce (Di giovedì 23 marzo 2023) Avevano allestito un laboratorio di lavorazione e trasformazione di oggetti preziosi in un locale adiacente all’esercizio commerciale di Transfer Money e Internet Point. Pensavano, probabilmente, che mai sarebbe stato scoperto dalle forze dell’ordine. E così è stato finchè gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo a Roma, coadiuvati dalla divisione Polizia Amministrativa e Sociale, hanno effettuato un’ispezione amministrativa nell’attività commerciale ubicata in via delle Medaglie d’Oro. L’ispezione ha portato alla scoperta del laboratorio Nel corso dell’attività ispettiva i poliziotti hanno scoperto un piccolo locale attiguo a quello principale, all’interno del quale erano custoditi numerosissimi oggetti preziosi in oro e diverse pietre preziose. Il ripostiglio, dove erano presenti diversi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) Avevano allestito un laboratorio di lavorazione e trasformazione di oggetti preziosi in un locale adiacente all’esercizio commerciale di Transfer Money e. Pensavano, probabilmente, che mai sarebbe stato scoperto dalle forze dell’ordine. Eè stato finchè gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo a, coadiuvati dalla divisione Polizia Amministrativa e Sociale, hanno effettuato un’ispezione amministrativa nell’attività commerciale ubicata in via delle Medaglie d’Oro. L’ispezione ha portato alla scoperta del laboratorio Nel corso dell’attività ispettiva i poliziotti hanno scoperto un piccolo locale attiguo a quello principale, all’interno del quale erano custoditi numerosissimi oggetti preziosi in oro e diverse pietre preziose. Il ripostiglio, dove erano presenti diversi ...

