Milan, incontro in corso a Palazzo Marino con il sindaco Beppe Sala (Di giovedì 23 marzo 2023) Una giornata importante per il Milan. E' in corso a Palazzo Marino un incontro con Beppe Sala, sindaco di Milano, per affrontare il tema... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 marzo 2023) Una giornata importante per il. E' inuncondio, per affrontare il tema...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RiccardoLana2 : RT @MilanNewsit: Incontro in corso tra Cardinale e Sala: il Milan spinge su 'La Maura'. Non sono previsti contatti con l'Inter: il progetto… - _DanyOrchidea : Nuovo ?? Milan, non è previsto un incontro con l’Inter. I ?? ?? sembrano intenzionati ad andare da soli, verso zona L… - cri7810 : RT @FratelliRosson: Incontro in corso a #PalazzoMarino tra #Cardinale e #Sala per lo #Stadio a #LaMaura. (@PietroMazzara via @MilanNewsit)… - ilgiornale : Già nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro per chiarire la scelta sull'area La Maura, dove il Milan vorreb… - Ivan_milanista : RT @FraNasato: Secondo Milannews incontro in corso tra il sindaco di Milano e Cardinale sul progetto stadio del #Milan che vuole andare ava… -