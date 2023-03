Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - FBiasin : Quarti di Champions Tre italiane ???? #Napoli #Milan #Inter Due inglesi ?????????????? #Chelsea #City Una spagnola ????… - marifcinter : #Cambiasso: 'Milan-Inter ai quarti non è l'accoppiamento giusto. Per nessuna delle due perché il derby porta via tr… - MarcoGiambaa : RT @korner_was_here: @marcullo02 stai impazzendo da due giorni dietro alle robe inventate di conte al milan, non verrà mai, non c'entra un… - Leviack88____ : RT @korner_was_here: @marcullo02 stai impazzendo da due giorni dietro alle robe inventate di conte al milan, non verrà mai, non c'entra un… -

Simon Kjaer chiede spazio a Stefano Pioli: dal ritiro della Nazionale danese il difensore delè stato chiaro in un'intervista alla testata DR. "A volte va come vuoi tu, altre volte no. ...di...Sono queste le parole del difensore del, Simon Kjaer, che è stato intervistato dalla testata ... "Mi alleno ininterrottamente da poco più dimesi ormai, e non lo facevo da otto anni. Quindi ......ai microfoni della testata danese DR e ha raccontato la sua stagione in chiaroscuro con il. ... 'Mi alleno ininterrottamente da poco più dimesi ormai, e non lo facevo da otto anni. Quindi c'...

Milan, due addii certi a fine stagione

Stefano è da sempre un tecnico “aziendalista” e, per la prima volta campione d’Italia, ha sposato ogni scelta del Milan. Esente dunque da colpe ... Ha perso la rabbia agonistica che due anni fa ...Quanto arriverebbe a offrire un club interessato per un attaccante da appena due gol in 25 presenze il muro crollato Il punto di forza del Milan da scudetto era stata una difesa quasi imperforabile, ...