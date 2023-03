I profumi e i sapori della pastiera napoletana

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 marzo 2023) “Sua Maestà la” esclamò più volte Eduardo De Filippo, che amava questa leccornia simbolotradizione partenopea tanto da citarla nella poesia “Pasca e Natale”. Si avvicina Pasqua e come ogni anno ci ritorna in mente l’immagine regale del dolce che non manca mai nelle case di Napoli e che piace in tutto mondo. Non sappiamo se le sue origini si riferiscono alla leggendasirena Partenope, cui gli abitanti del golfo regalarono sette doni, ciascuno corrispondente a un ingrediente e a un simbolo (quali la farina per la ricchezza, o le uova per la fertilità), oppure alla mano di una suora in un convento di San Gregorio Armeno del sedicesimo secolo. Di certo le religiose erano vere maestre nella preparazione delle pastiere. «Quando i servitori andavano a ritirarle per conto dei loro padroni – raccontava la scrittrice e ...