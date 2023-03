(Di giovedì 23 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Emanuele, ex calciatore. Queste le sue parole: “Italia vs Germania del 2016? Non siamo stati fortunati in quell’occasione perché poi la sorte dei rigori non ci sorrise. Giocammo benissimo quella competizione, peccato non aver concretizzato il sogno. -afferrma- Sto venendo aper la gara di stasera che si giocherà nello stadio della capolista, nello stadio perfetto. I miei 2disono statidal punto di vista della vita perché vivere aè fantastico. Purtroppo non sono riuscito a dare il mio contributo in campo perché non ha. -prosegue- Lo avrei voluto e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Giaccherini: “A Napoli ho avuto poco spazio ma sono stato benissimo, gli azzurri meritano lo scudetto e possono arr… - infoitsport : Giaccherini: “Vivere a Napoli è fantastico. Champions? Azzurri tra i favoriti” - cn1926it : #Giaccherini: “Vivere a #Napoli è fantastico, avrei voluto dare molto di più in campo” - napolipiucom : Giaccherini: 'Vivere a Napoli è fantastico. Champions? Azzurri tra i favoriti' #CalcioNapoli #ChampionsLeague… - areanapoliit : Giaccherini si emoziona in diretta radio: 'Vivere a Napoli è fantastico' -

... Fernando De, Morgan De Sanctis, Emanuele(tutti e tre 'Leggende Azzurre'), Giuseppe Bruscolotti, il brasiliano Canè e Raffaele Di Fusco. Al 'Maradona' è prevista inoltre la ...A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Emanuele, ex calciatore del: "Italia vs Germania del 2016 Non siamo stati fortunati in quell'occasione perché poi la sorte dei rigori non ci sorrise. Giocammo benissimo quella ...Venerdì 3 marzo 2023 ore 20.45- Lazio su Dazn Telecronaca: Stefano Borghi e Andrea ... Dario Mastroianni ed Emanuelesu Sky Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani ...

Giaccherini: "A Napoli anni stupendi, ma non ho avuto spazio. Sarri ... casanapoli.net

Khvicha Kvaratskhelia, fantasista georgiano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della nazionale georgiana mentre è in ritiro: "Da bambino avevo dei sogni che sembravano ...Emanuele Giaccherini, ex centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC. "Italia vs Germania del 2016 Non siamo stati fortunati in quell’occasione perché poi la sorte dei rigori non ...