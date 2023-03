Il governo svizzero “congela” i bonus per i manager di Credit Suisse. Dirigenti in fuga dalla banca (Di martedì 21 marzo 2023) Il governo svizzero ha deciso di sospendere, almeno temporaneamente, alcuni dei bonus che avrebbero dovuto essere corrisposti ai Dirigenti di Credit Suisse nonostante il collasso della banca. Il gruppo è stato acquisito dalla rivale Ubs per 3 miliardi di franchi (3 miliardi di euro) ma nell’operazione è coinvolto anche il governo svizzero, disposto a farsi carico di eventuali perdite fino a 100 miliardi di franchi, un terzo del Pil del paese. Il Consiglio federale svizzero ha spiegato che intende fare ricorso alla legge bancaria del paese che gli consente di intervenire sui compensi nel caso in cui “una banca di rilevanza sistemica riceve aiuti di Stato diretti o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Ilha deciso di sospendere, almeno temporaneamente, alcuni deiche avrebbero dovuto essere corrisposti aidinonostante il collasso della. Il gruppo è stato acquisitorivale Ubs per 3 miliardi di franchi (3 miliardi di euro) ma nell’operazione è coinvolto anche il, disposto a farsi carico di eventuali perdite fino a 100 miliardi di franchi, un terzo del Pil del paese. Il Consiglio federaleha spiegato che intende fare ricorso alla leggeria del paese che gli consente di intervenire sui compensi nel caso in cui “unadi rilevanza sistemica riceve aiuti di Stato diretti o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Alla faccia del bail-in, il governo svizzero salva Credit Swiss con 50 miliardi. Fuori dall’eurozona possono fare “… - newsdiborsa : Il governo svizzero sospende temporaneamente alcuni di bonus retributivi per il personale di Credit Suisse $CS a se… - profste : UBS ha convinto il governo svizzero a garantire fino a $100 miliardi nell'acquisizione di Credit Suisse ($CS). Se… - newsdiborsa : Il backstop da 109 miliardi del Governo svizzero per l’accordo $UBS - Credit Suisse $CS potrebbe costare fino a 12.… - Antetempo : UBS compra credit swiss al 99% in meno rispetto al valore del 2007 sotto richiesta del Governo Svizzero. L'amminist… -