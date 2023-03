Highlights e gol Ancona-Cesena 0-1 | Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 21 marzo 2023) Glie i gol di0-1, sfida valida per la trentatreesima giornata del Girone B di. Decide l’incontro una rete di Corazza a dodici minuti dal termine. Successo importante per gli ospiti, che restano in scia di Reggiana ed Entella nella classifica del girone in vista della lotta per la promozione delle ultime giornate. SportFace.

Gli highlights e i gol di Ancona-Cesena 0-1, sfida valida per la trentatreesima giornata del Girone B di Serie C 2022/2023. Decide l’incontro una rete di Corazza a dodici minuti dal termine. Successo ...La Juventus sbanca San Siro con un gol di Kostic e vince il derby d'Italia contro l'Inter, portandosi, in attesa dell'esito del ricorso contro la penalizzazione di 15 punti in ...