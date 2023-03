Claudia Pandolfi, chi è l’ex marito Massimiliano Virgili: “Lei pensava a un altro già sull’altare” (Di martedì 21 marzo 2023) Oggi Claudia Pandolfi è felicemente sposata con Marco De Angelis, da cui ha avuto un figlio di nome Tito. Ma quelle con De Angelis non sono state le prime nozze per l’attrice romana: infatti, nel 1999, mentre la Pandolfi era all’apice della carriera nei panni di Alice di Un medico in famiglia, ha sposato il collega Massimiliano Virgilii. I due arrivavano da una relazione lunga quattro anni, eppure, solo quattro settimane dopo il matrimonio e al ritorno dalla luna di miele in Africa, l’attrice ha comunicato al marito che aveva deciso di lasciarlo. Il motivo? Si era resa conto di non amarlo più. Ma per l’ex marito della Pandolfi, la verità sarebbe molto diversa… l’ex marito accusa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Oggiè felicemente sposata con Marco De Angelis, da cui ha avuto un figlio di nome Tito. Ma quelle con De Angelis non sono state le prime nozze per l’attrice romana: infatti, nel 1999, mentre laera all’apice della carriera nei panni di Alice di Un medico in famiglia, ha sposato il collegai. I due arrivavano da una relazione lunga quattro anni, eppure, solo quattro settimane dopo il matrimonio e al ritorno dalla luna di miele in Africa, l’attrice ha comunicato alche aveva deciso di lasciarlo. Il motivo? Si era resa conto di non amarlo più. Ma perdella, la verità sarebbe molto diversa…accusa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiDue : Ultima puntata e nuove belvate! Ospite in studio, Claudia Pandolfi ?? #Belve - Raiofficialnews : Ultimo appuntamento con i faccia a faccia di #Belve. Ospiti di @francescafagnan: @OrnellaVanoni, Claudia Pandolfi e… - infoitcultura : La vita privata di Claudia Pandolfi: l'amore per il marito Marco De Angelis e per i due figli - infoitcultura : Stasera l'ultima puntata di 'Belve'. Ospiti Claudia Pandolfi, Ornella Vanoni e Claudio Amendola - infoitcultura : Claudia Pandolfi: vita, amori e successi da Miss Italia alla tv e al cinema -