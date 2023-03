Calcio, Tommaso Baldanzi: “L’Under 21 è un grande traguardo ma io voglio crescere ancora tanto” (Di martedì 21 marzo 2023) Tommaso Baldanzi festeggia la prima chiamata in Under 21, in vista della doppia amichevole contro Serbia e Ucraina dei prossimi giorni. Un traguardo inevitabile per il talento dell’Empoli che sta disputando una stagione di altissimo livello nella quale ha già messo a segno ben 4 reti. Per un giocatore del 2003, che gioca in un ruolo così importante come il trequartista, gli aspetti positivi sono davvero numerosi. Il nativo di Poggibonsi oggi ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “Vivo questo momento con grande entusiasmo ma con umiltà e serenità. Devo lavorare ogni giorno per migliorare, cosa che credo di aver fatto in questi anni per arrivare a togliermi queste soddisfazioni. Quello che ripeto a me stesso ogni giorno, però, è che la strada è ancora lunga. A livello di ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023)festeggia la prima chiamata in Under 21, in vista della doppia amichevole contro Serbia e Ucraina dei prossimi giorni. Uninevitabile per il talento dell’Empoli che sta disputando una stagione di altissimo livello nella quale ha già messo a segno ben 4 reti. Per un giocatore del 2003, che gioca in un ruolo così importante come il trequartista, gli aspetti positivi sono davvero numerosi. Il nativo di Poggibonsi oggi ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “Vivo questo momento conentusiasmo ma con umiltà e serenità. Devo lavorare ogni giorno per migliorare, cosa che credo di aver fatto in questi anni per arrivare a togliermi queste soddisfazioni. Quello che ripeto a me stesso ogni giorno, però, è che la strada èlunga. A livello di ...

