Calcio, Giovanni DI Lorenzo: “Pronti per l’Inghilterra e la spinta di Napoli, il gruppo è forte” (Di martedì 21 marzo 2023) Nel ritiro azzurro di Coverciano oggi è stata la volta di Giovanni Di Lorenzo di parlare in conferenza stampa. Il terzino destro del Napoli è carico in vista dell’esordio dell’Italia nel percorso delle Qualificazioni in vista degli Europei di Germania 2024 con l’Inghilterra. Per l’esterno azzurro, sarà un match davvero dalle forti emozioni, dato che si giocherà al “Maradona” (giovedì 23 marzo alle ore 20.45), ovvero il suo consueto terreno di gioco. Il nativo di Castelnuovo di Garfagnana ha iniziato parlando del suo percorso personale. “Sono cresciuto molto in questi anni e mi sento migliorato in tanti aspetti. Giocare in una grande squadra aiuta perché ti confronti con giocatori forti e contro avversari forti. Il ruolo del terzino negli ultimi anni si è evoluto, spesso siamo i primi registi della squadra. Nel 3-5-2 ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Nel ritiro azzurro di Coverciano oggi è stata la volta diDidi parlare in conferenza stampa. Il terzino destro delè carico in vista dell’esordio dell’Italia nel percorso delle Qualificazioni in vista degli Europei di Germania 2024 con. Per l’esterno azzurro, sarà un match davvero dalle forti emozioni, dato che si giocherà al “Maradona” (giovedì 23 marzo alle ore 20.45), ovvero il suo consueto terreno di gioco. Il nativo di Castelnuovo di Garfagnana ha iniziato parlando del suo percorso personale. “Sono cresciuto molto in questi anni e mi sento migliorato in tanti aspetti. Giocare in una grande squadra aiuta perché ti confronti con giocatori forti e contro avversari forti. Il ruolo del terzino negli ultimi anni si è evoluto, spesso siamo i primi registi della squadra. Nel 3-5-2 ...

