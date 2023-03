Pulire i pavimenti in 5 minuti senza l’aspirapolvere. Come risparmiare in bolletta (Di martedì 14 marzo 2023) Pulire i pavimenti resta una delle attività quotidiane più snervanti, senza l’aspirapolvere è impossibile riuscire ad eliminare tutta la polvere che si deposita sulle superficie. Se poi sono in cotto o in granito, pare quasi che possano attirare più pulviscolo degli altri! Eppure, impugnare il nostro fido elettrodomestico, che sia con o senza filo, comporta un dispendio energetico non indifferente, anche perché se siamo costrette a farlo ogni giorno a fine mese la bolletta lievita. Siamo in un periodo complesso e il risparmio è imposto dai costi ormai lievitati in ogni campo, particolarmente in quello elettrico. Dobbiamo, quindi, prestare massima attenzione alle uscite in generale per non incidere eccessivamente sul budget familiare. Proviamo, allora, a tornare ai metodi di una volta, ... Leggi su donnaup (Di martedì 14 marzo 2023)resta una delle attività quotidiane più snervanti,è impossibile riuscire ad eliminare tutta la polvere che si deposita sulle superficie. Se poi sono in cotto o in granito, pare quasi che possano attirare più pulviscolo degli altri! Eppure, impugnare il nostro fido elettrodomestico, che sia con ofilo, comporta un dispendio energetico non indifferente, anche perché se siamo costrette a farlo ogni giorno a fine mese lalievita. Siamo in un periodo complesso e il risparmio è imposto dai costi ormai lievitati in ogni campo, particolarmente in quello elettrico. Dobbiamo, quindi, prestare massima attenzione alle uscite in generale per non incidere eccessivamente sul budget familiare. Proviamo, allora, a tornare ai metodi di una volta, ...

