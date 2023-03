Pechino Express, chi è Giorgia Soleri: il suo passato e perché si sta parlando tanto di lei in questi giorni (Di martedì 14 marzo 2023) Nel gruppo dei partecipanti all’edizione 2023 di Pechino Express uno dei nomi che ha generato maggiore interesse è Giorgia Soleri, modella e influencer legata da diversi anni al frontman dei Maneskin Damiano David. Scopriamo quali sono i momenti salienti della vita pubblica e privata di Giorgia Soleri. Giorgia Soleri tra il lavoro e il legame con Damiano David Giorgia Soleri nasce a Milano il 3 gennaio 1996. Trasferitasi a Roma, la ragazza è salita agli onori delle cronache sin da giovanissima in virtù del rapporto sentimentale che da oltre una decina d’anni la lega a Damiano David dei Maneskin. Il cantante e la modella bisessuale, che condividono l’amore per i tatuaggi e l’attenzione per i temi sociali, sono ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 marzo 2023) Nel gruppo dei partecipanti all’edizione 2023 diuno dei nomi che ha generato maggiore interesse è, modella e influencer legata da diversi anni al frontman dei Maneskin Damiano David. Scopriamo quali sono i momenti salienti della vita pubblica e privata ditra il lavoro e il legame con Damiano Davidnasce a Milano il 3 gennaio 1996. Trasferitasi a Roma, la ragazza è salita agli onori delle cronache sin da giovanissima in virtù del rapporto sentimentale che da oltre una decina d’anni la lega a Damiano David dei Maneskin. Il cantante e la modella bisessuale, che condividono l’amore per i tatuaggi e l’attenzione per i temi sociali, sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… - Corriere : L'avvocata torinese di «Pechino Express»: «I poveri devono bruciare all'inferno» - PechinoExpress : Grazie Pechino Express per regalarci questi momenti???? #PECHINOEXPRESS @SkyItalia @NOWTV_It - Alfy97658807 : RT @Web_Lavoro: Signorini ricorda male...il veterano dei reality non è Onestini che ne ha fatti 3...è la tua Nikita che ne ha fatti 4 , Tem… - yr_manuela : @repelloidiotas Beh con Antonella ha funzionato. In ogni caso si lamentava così anche a Pechino Express nonostante… -